Возможно, так они переселились из Европы на Алтай – за три тысячи километров. Неандертальцы микокской традиции переселились из Европы на Алтай, проделав тысячи километров пути, вслед за распространением степных бизонов (Bison priscus).
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