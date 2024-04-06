Хельмут Марко: Форма Переса улучшилась, потому что на кону его контракт

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко предположил, что улучшение формы Серхио Переса в сезоне 2024 года связано с тем, что на карту поставлено продление его контракта с чемпионской командой.
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