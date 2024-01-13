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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sovereign Syndicate, стимпанк-игра в стиле Disco Elysium, получила первые оценки – у игры 78 б...

Sovereign Syndicate, стимпанк-игра в стиле Disco Elysium, получила первые оценки – у игры 78 б...

Sovereign Syndicate, стимпанк-игра в стиле Disco Elysium, получила первые оценки – у игры 78 балловВ предверии выхода игры Sovereign Syndicate, который состоится на PC уже 15 января, проект студии Crimson Herring Studios начал получать первые оценки.

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