Sovereign Syndicate, стимпанк-игра в стиле Disco Elysium, получила первые оценки – у игры 78 б...

Sovereign Syndicate, стимпанк-игра в стиле Disco Elysium, получила первые оценки – у игры 78 балловВ предверии выхода игры Sovereign Syndicate, который состоится на PC уже 15 января, проект студии Crimson Herring Studios начал получать первые оценки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)