Два стула разъезжаются: Пашинян пообещал встретить 9 мая в Москве, но получил ультиматум от Евросоюза

Азохен вей товарищи бояре Ну так армяне же, надо постоянно хитрить и всех вокруг наё"бывать.

Азохен вей товарищи бояре "Русские" армяне народ адекватный и порядочный, но вот эти с Закавказья скользкие как гельминты.