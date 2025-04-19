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Два стула разъезжаются: Пашинян пообещал встретить 9 мая в Москве, но получил ультиматум от Евросоюза

Два стула разъезжаются: Пашинян пообещал встретить 9 мая в Москве, но получил ультиматум от Евросоюза

БлокнотРУ Никол Пашинян, возглавляющий Армению, попал в сложное положение. «Многовекторность», баланс между Россией и ЕС, похоже, у него не получается.

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Комментарии
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Азохен вей товарищи бояре
Ну так армяне же, надо постоянно хитрить и всех вокруг наё&quot;бывать.
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12 час.
Азохен вей товарищи бояре
&quot;Русские&quot; армяне народ адекватный и порядочный, но вот эти с Закавказья скользкие как гельминты.
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12 час.
Леонид Руси
Но получил ультиматум от сатанистов... Среди лидеров запада нет христиан... Они все сатанисты... Только в Пиндосии 30 храмов Сатаны... А пидоры... это кто?
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12 час.
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