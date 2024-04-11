Темп притока средств в ЗПИФ недвижимости замедлился вдвое

Суммарные активы рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости достигли 346 млрд рублей в первом квартале 2024, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные УК «Парус Управление активами».
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