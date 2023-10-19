Марочко: колонна ВСУ уничтожена на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России атаковали украинских военных в ночь на 19 октября. Операция была проведена в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.