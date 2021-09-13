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На полигоне «Мулино» в Нижегородской области пройдет основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021»

На полигоне «Мулино» в Нижегородской области пройдет основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021»

В ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингетами вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки «противника».

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