На полигоне «Мулино» в Нижегородской области пройдет основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021»

В ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингетами вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки «противника».
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