15 человек, которые ожидали от окружающих чего угодно, но к такому их жизнь точно не готовила

Конечно, мы знаем, что не все обязаны соответствовать нашим ожиданиям и разделять наши ценности. Но иногда встречаются те, кто своим поведением так нас удивляет, что мы в очередной раз убеждаемся — люди не просто разные, они совершенно непредсказуемые.