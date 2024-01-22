Азаренко сенсационно проиграла Ястремской на Australian Open

Украинка Даяна Ястремская неожиданно пробилась в четвертьфинал Australian Open. В Мельбурне завершился матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко встречалась с украинкой Даяной ястре В первом сете на корте шла ожесточенная борьба, завершившаяся тай-брейком, здесь лучше была Даяна.
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