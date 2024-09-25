Власти США продолжают ставить палки в колёса SpaceX: FAA обвиняет компанию в запусках без разрешений. Илон Маск называет расследование политическим

SpaceX Илона Маска должна работать с «максимальным уровнем безопасности», о чем заявил глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA), отстаивая наложенный штраф в размере 633 000 долларов против компании за нарушение правил агентства в преддверии двух запусков в 2023 году.