Вот такая карма: Зеленский поселился в "Москве"

Сам бы он ни за что не поселился в отеле с таким названием, его хозяева именно поселилИ)

Владимир Моисеев

какая разница где остановиться ??? Главное не на Колыме , там условия немножко другие 12 месяцев зима остальное лето. я там родился и вырос и сейчас Я иногда спрашиваю знакомых ,просто людей ВЫ были на Колыме в ответ слышу ВЫ что НАС пугайте??? а ведь Я только задаю вопрос