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Вот такая карма: Зеленский поселился в "Москве"

Вот такая карма: Зеленский поселился в "Москве"

БлокнотРУ Без Москвы, как оказалось, никак. Глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в ОАЭ и тут же оказался в «Москве», точнее в отеле с таким значимым для украинской делегации названием.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Увидеть Москву и сдохнуть...
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12 час.
Надежда
Сам бы он ни за что не поселился в отеле с таким названием, его хозяева именно поселилИ)
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12 час.
Владимир Моисеев
какая разница где остановиться ???  Главное не на Колыме , там условия немножко другие 12  месяцев зима остальное лето. я там родился и вырос  и сейчас Я иногда спрашиваю знакомых ,просто людей  ВЫ были на Колыме в ответ слышу ВЫ что НАС пугайте??? а ведь Я только задаю вопрос
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4 час.
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