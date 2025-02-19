БлокнотРУ Без Москвы, как оказалось, никак. Глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в ОАЭ и тут же оказался в «Москве», точнее в отеле с таким значимым для украинской делегации названием.
Вот такая карма: Зеленский поселился в "Москве"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Увидеть Москву и сдохнуть...
Ответить
12 час.
Надежда
Сам бы он ни за что не поселился в отеле с таким названием, его хозяева именно поселилИ)
Ответить
12 час.
Владимир Моисеев
какая разница где остановиться ??? Главное не на Колыме , там условия немножко другие 12 месяцев зима остальное лето. я там родился и вырос и сейчас Я иногда спрашиваю знакомых ,просто людей ВЫ были на Колыме в ответ слышу ВЫ что НАС пугайте??? а ведь Я только задаю вопрос
Ответить
4 час.
Свежие комментарии