Самые опасные преступницы мира

Главными монополистами преступного мира остаются, безусловно, мужчины. Более активные, агрессивные от природы и редко страдающие излишней чувствительностью представители сильного пола с легкостью пойдут на что угодно, ради достижения личной цели.
Главными монополистами преступного мира остаются, безусловно, мужчины. Более активные, агрессивные от природы и редко страдающие излишней чувствительностью представители сильного пола с легкостью пойдут на что угодно, ради достижения личной цели.
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