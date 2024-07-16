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Петербургский дневник

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Более 5600 семей из Петербурга и Ленобласти направили средства маткапитала на образование детей в этом году

Более 5600 семей из Петербурга и Ленобласти направили средства маткапитала на образование детей в этом году

Сумма сертификата на первого ребёнка составляет более 630 тысячи рублей Уже 5639 семей из Петербурга и Ленобласти направили средства материнского капитала на образование детей в этом году, сообщили сегодня в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

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