Индия и Пакистан готовятся к войне не только на суше, но и море

На фоне обострения отношений с Пакистаном Индия провела испытания противокорабельных ракет. Как сообщил представитель индийского ВМФ в соцсети X, военные корабли успешно выполнили многократные пуски ракет, продемонстрировав высокую точность и готовность к нанесению ударов на большой дальности.