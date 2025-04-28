Индия и Пакистан готовятся к войне не только на суше, но и море

На фоне обострения отношений с Пакистаном Индия провела испытания противокорабельных ракет. Как сообщил представитель индийского ВМФ в соцсети X, военные корабли успешно выполнили многократные пуски ракет, продемонстрировав высокую точность и готовность к нанесению ударов на большой дальности.
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