Россиян предупредили об опасности предоставления приложениям доступа к контактам в смартфоне

Эксперт по информационной безопасности Юрий Драченин в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян, что если приложение в смартфоне просит доступ к контактам, то это уже повод задуматься, потому что в большинстве случае этот список ему вообще не требуется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии