Путин все равно получит все, что хотел. Зачем была война? -экс-советник Зе-офиса

Владимир Зеленский совершил ошибку, когда не согласился выполнять достигнутые в Стамбуле соглашения: Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».