Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Nina Pudikova
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Неужели Красная Армия и рядом не стояла?

Неужели Красная Армия и рядом не стояла?

  "Объединённые силы союзников освободили концлагерь Освенцим 27 января 1945 года" — говорится в заявлении главы Еврокомиссии фон дер Ляйен В западной прессе союзниками все года называют США, Британию, Канаду и т.

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