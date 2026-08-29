Парламент Дании приостановил выдачу ВНЖ украинским мужчинам мобилизационного возраста

Парламент Дании одобрил предложение правительства о временной приостановке выдачи видов на жительство (ВНЖ) украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подпадающим под мобилизационный возраст.
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