Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков провел смотр готовности полигона «Сельцы» РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова к проведению конкурса «Тактический стрелок»

Международный конкурс «Тактический стрелок» пройдет в период с 22 августа по 2 сентября 2021 г. В соревнованиях принимают участие более 130 военнослужащих в составе 19 команд, представляющих свои страны.
Популярные статьи
- Корабли и катера БФ в рамках учения с подразделениями морской пехоты Балтийского и Северного флотов отработали задачи по высадке десанта
- Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в Заксобрание Петербурга. Ранее она заявила, что ситуация на выборах вызывает «серьезное беспокойство»
- На Востоке России проведена тренировка с подразделениями ЗРС С-400 Восточного военного округа
Свежие комментарии