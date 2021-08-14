Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Вот так мы воспитываем нашу молодежб. Если так пойдет и дальше, то страну не ждет ничего хорошего.В Ленобласти разб...
  • Лидия Санникова
    Смешно. К пенсии готовилась.Татьяне Булановой...
  • Aнатолий Райков
    Не стоит беспокоится,часть Каспийских подводных лодок в Азовское море переправили хохлов пасти.А другая часть через П...Корабли и катера ...

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков провел смотр готовности полигона «Сельцы» РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова к проведению конкурса «Тактический стрелок»

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков провел смотр готовности полигона «Сельцы» РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова к проведению конкурса «Тактический стрелок»

Международный конкурс «Тактический стрелок» пройдет в период с 22 августа по 2 сентября 2021 г. В соревнованиях принимают участие более 130 военнослужащих в составе 19 команд, представляющих свои страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх