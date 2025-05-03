Дмитрий Денисов прокомментировал ситуацию с ЖК «Калейдоскоп» в Калуге

Горголова Калуги Дмитрий Денисов прокомментировал ситуацию с проблемным ЖК «Калейдоскоп». В данном случае, когда средства дольщиков находятся на эскроу-счетах, главное - не допустить банкротства застройщика, считает ДенисовГорголова Калуги Дмитрий Денисов прокомментировал ситуацию с проблемным ЖК «Калейдоскоп».
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