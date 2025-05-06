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  • Гарий Щерба
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Когда Краснодар перестанут душить дымом? Застарелая проблема неразрешимая

Когда Краснодар перестанут душить дымом? Застарелая проблема неразрешимая

Откуда в Краснодаре смог весной? По данным диспетчерской службы «01» ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, источник задымления — массовое сжигание рисовой стерни, которое сейчас проводится на территории Республики Адыгея.

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