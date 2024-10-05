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Как читать этикетки на косметике и стоит ли бояться «химии» в составе. Рассказал эксперт

Как читать этикетки на косметике и стоит ли бояться «химии» в составе. Рассказал эксперт

Выбор баночки с кремом в косметическом магазине часто превращается в угадайку. С одной стороны тебя заманивают сладкими обещаниями чудесного преображения, с другой — мелким шрифтом выкатывают такой набор ингредиентов, что всего школьного учебника химии не хватит, чтобы их расшифровать.

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