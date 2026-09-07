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Как уж на сковородке

Как уж на сковородке

На прошлой неделе представители Армении и США обсудили реализацию TRIPP с общинами Сюника. Источник фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына Сюник сегодня – это ключевой узел Южного Кавказа, вокруг которого переплетаются интересы США, ЕС, России, Азербайджана, Турции и Ирана.

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