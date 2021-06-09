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В России хотят запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные

В России хотят запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные

В ряде российских регионах могут ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным. С таким предложением глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину.

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Виктор Жаров
Да знем эти "ярмарки" - одни перекупы стоят и ценник в половину выше магазинного. А разговоры, что все это свое, чистое вранье.

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