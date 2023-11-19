ФОТО: LEV RADIN/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "ОРБАН ПОЛУЧИТ ОТ РОССИИ АЭС И ЗАКАРПАТЬЕ": КИЕВ ВЕЛЕЛ МЕСТНЫМ ВЕНГРАМ ЗАБЫТЬ СВОЙ ЯЗЫК Позиция Венгрии по СВО стоит комом в горле глобального Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии