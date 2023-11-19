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Позитив для оптимистов

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Позиция Венгрии по СВО стоит комом в горле глобального Запада.

Позиция Венгрии по СВО стоит комом в горле глобального Запада.

ФОТО: LEV RADIN/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "ОРБАН ПОЛУЧИТ ОТ РОССИИ АЭС И ЗАКАРПАТЬЕ": КИЕВ ВЕЛЕЛ МЕСТНЫМ ВЕНГРАМ ЗАБЫТЬ СВОЙ ЯЗЫК Позиция Венгрии по СВО стоит комом в горле глобального Запада.

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