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Предпринимательница из Орловской области установит 131 площадку ТКО в Ливенском районе

Предпринимательница из Орловской области установит 131 площадку ТКО в Ливенском районе

Управление ЖКХ Ливенского района подвело итоги электронного аукциона по поиску подрядчик на обустройство площадок накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в сельских поселениях Ливенского района.

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