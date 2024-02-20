Атомные субмарины Северного флота охотились друг за другом

В акватории Баренцева моря экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота в течение нескольких дней учились вести поиск и скрытное слежение за партнером, играющим роль условного противника, выполнять элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, осуществлять отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели.