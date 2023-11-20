Орбан призвал венгров не помогать Украине оружием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к гражданам своей страны, призывая их не уступать воздействию Европейского союза и не поддерживать предоставление дополнительной военной и финансовой помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии