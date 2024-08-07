Пилотируемую космонавтику в "Роскосмосе" предложено курировать летчику Власову

Пилотируемой космонавтикой в России предложили управлять бывшему летчику-испытателю Павлу Власову. Ему достанется департамент, которым до 1 августа руководил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, - об этом "Газете.
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