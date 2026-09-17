«Кадетство» спустя 20 лет: как сложились судьбы любимых суворовцев — от звездных взлетов до личных драм Елена ГалицкаяДвадцать лет назад на экраны вышел сериал «Кадетство» — история о жизни воспитанников суворовского училища, которая неожиданно стала одним из главных телевизионных событий середины 2000-х.
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