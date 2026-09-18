Russian parliamentary elections underway with key opposition banned

Voters in Russia are casting their ballots for parliament on Friday without opposition to President Vladimir Putin's United Russia party in sight.
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