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ФедералПресс

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Разница почти вдвое: под какую ставку сегодня реально дают автокредит, сказала эксперт

Разница почти вдвое: под какую ставку сегодня реально дают автокредит, сказала эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября, ФедералПресс. Ставка по автокредиту на новую машину сегодня почти вдвое ниже, чем на подержанную, – 10,2 против 18,8 % годовых.

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