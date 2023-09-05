ФОТО: RINAT MAKSUTOV/GLОBALLООKPRЕSS Разгул этнической преступности в России в последний год поражает воображение.
ДЕПУТАТСКИЙ САБОТАЖ ПРИВЕЛ К РУССКОМУ БУНТУ: ХРОНИКА МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА ПОХОЖА НА АД
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ИГ
Ирина Голота
Их давно надо "проредить" и освободившиеся "ЗРЯплаты" помогут пополнить бюджет страны🤨
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1 час.
Анатолий Кузьмин
Анатолий Кузьмин Россия стоит на пути превращения в АНКЛАВ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ И ЗАКАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ! Граждане России от Владивостока до Калининграда должны МАССОВО ВЫЙТИ НА УЛИЦЫ ГОРОДОВ И РЕШИТЕЛЬНО ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ГОСДУМЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СРОЧНЫХ И САМЫХ ЖЁСТКИХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К МИГРАНТАМ. Дело идёт к тому, что эти БАНДИТЫ ВОЗЬМУТ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ В СВОИ РУКИ. И тогда встанет вопрос что опаснее или НАТО или МИГРАНТЫ ВМЕСТЕ С ПЯТОЙ КОЛОННОЙ ! И наш уважаемый ПРЕЗИДЕНТ должен проникнуться все этой угрозой , которая нависла над Россией. Надо ответить на вопрос: КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
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6 мин.
Evgenija Palette
.... и самых жестких мер по отношению Госдумы и ее вдохновителей... ( хотя... к сожалению - похоже, так задумано...).
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31 сек.
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