СМИ. Актуальные новости - здесь

107 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    .... и самых жестких мер по отношению Госдумы и ее вдохновителей... ( хотя... к сожалению - похоже, так задумано...).ДЕПУТАТСКИЙ САБОТ...
  • Анатолий Кузьмин
    Анатолий Кузьмин   Россия стоит на пути  превращения в АНКЛАВ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ И ЗАКАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ! Граждане Рос...ДЕПУТАТСКИЙ САБОТ...
  • Валентин Щербаков
    РОССИИ абсолютно наплевать на мнения и высказывания всяких западных сатанистов, извращенцев, трансгендеров и прочих м...Запад пришёл в уж...

ДЕПУТАТСКИЙ САБОТАЖ ПРИВЕЛ К РУССКОМУ БУНТУ: ХРОНИКА МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА ПОХОЖА НА АД

ДЕПУТАТСКИЙ САБОТАЖ ПРИВЕЛ К РУССКОМУ БУНТУ: ХРОНИКА МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА ПОХОЖА НА АД

ФОТО: RINAT MAKSUTOV/GLОBALLООKPRЕSS Разгул этнической преступности в России в последний год поражает воображение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИГ
Ирина Голота
Их давно надо &quot;проредить&quot; и освободившиеся &quot;ЗРЯплаты&quot; помогут пополнить бюджет страны🤨
Ответить
1 час.
Анатолий Кузьмин
Анатолий Кузьмин   Россия стоит на пути  превращения в АНКЛАВ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ И ЗАКАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ! Граждане России от Владивостока до Калининграда должны МАССОВО ВЫЙТИ НА УЛИЦЫ ГОРОДОВ И РЕШИТЕЛЬНО ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ГОСДУМЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СРОЧНЫХ И САМЫХ ЖЁСТКИХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К МИГРАНТАМ. Дело идёт к тому, что эти БАНДИТЫ ВОЗЬМУТ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ В СВОИ РУКИ. И тогда встанет вопрос что опаснее  или  НАТО  или МИГРАНТЫ ВМЕСТЕ С ПЯТОЙ КОЛОННОЙ !  И наш уважаемый ПРЕЗИДЕНТ должен проникнуться все этой угрозой , которая нависла над Россией. Надо ответить на вопрос:  КТО  В  ДОМЕ  ХОЗЯИН?
Ответить
6 мин.
Evgenija Palette
.... и самых жестких мер по отношению Госдумы и ее вдохновителей... ( хотя... к сожалению - похоже, так задумано...).
Ответить
31 сек.

Картина дня

наверх