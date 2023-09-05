ДЕПУТАТСКИЙ САБОТАЖ ПРИВЕЛ К РУССКОМУ БУНТУ: ХРОНИКА МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА ПОХОЖА НА АД

Анатолий Кузьмин

Анатолий Кузьмин Россия стоит на пути превращения в АНКЛАВ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ И ЗАКАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ! Граждане России от Владивостока до Калининграда должны МАССОВО ВЫЙТИ НА УЛИЦЫ ГОРОДОВ И РЕШИТЕЛЬНО ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ГОСДУМЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СРОЧНЫХ И САМЫХ ЖЁСТКИХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К МИГРАНТАМ. Дело идёт к тому, что эти БАНДИТЫ ВОЗЬМУТ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ В СВОИ РУКИ. И тогда встанет вопрос что опаснее или НАТО или МИГРАНТЫ ВМЕСТЕ С ПЯТОЙ КОЛОННОЙ ! И наш уважаемый ПРЕЗИДЕНТ должен проникнуться все этой угрозой , которая нависла над Россией. Надо ответить на вопрос: КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?