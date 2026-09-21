Часть Октябрьского района Владимирской области отключат от горячей воды

Ремонтные работы на Октябрьском проспекте, проводимые компанией «Т Плюс», затронут около 100 домов, оставив их без горячей воды почти на сутки.
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