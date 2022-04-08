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Для липецкой молодежи дорожная безопасность остается в приоритете

Для липецкой молодежи дорожная безопасность остается в приоритете

На базе липецкого городского Дворца молодежи сотрудники Госавтоинспекции и представители молодежной волонтерской организации Совет лидеров Липецкой области организовали проведение тематической игры по основам дорожной безопасности «Приоритет».

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