"Задумайтесь, что творите!" Депутаты АКЗС не без споров утвердили бюджет на 2024 год

Пожалуй, все из них сошлись во мнении, что главный финансовый документ года будет напряженным и потребует "потуже затянуть пояса" Главный финансовый документ Алтайского края на 2024 год и следующую двухлетку принят.
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