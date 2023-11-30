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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Задумайтесь, что творите!" Депутаты АКЗС не без споров утвердили бюджет на 2024 год

"Задумайтесь, что творите!" Депутаты АКЗС не без споров утвердили бюджет на 2024 год

Пожалуй, все из них сошлись во мнении, что главный финансовый документ года будет напряженным и потребует "потуже затянуть пояса" Главный финансовый документ Алтайского края на 2024 год и следующую двухлетку принят.

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