Песков: патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты и иконки для бойцов СВО

Президент России Владимир Путин во время визита в храм Христа Спасителя поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством, а также попросил его освятить нательные кресты и иконки для воюющих в зоне СВО военнослужащих.
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