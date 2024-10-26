Институт предательства РАН: "Коллективный иноагент", который плюёт в Россию и кормится из её рук

Геннадий Бережнов

При общем казалось бы благополучии у нас пятая колонна во всех структурах, а воры и взяточники повально. Сколько за год утекает из бюджета на сторону Силуанов и не знает точно! Однако как то на плаву находимся и это удивляет! Но не будь этого как бы жил простой народ, что сегодня дерётся с НАТО защищая Родину. А что олигархи делают в это время и чем помогают?