Институт предательства РАН: "Коллективный иноагент", который плюёт в Россию и кормится из её рук

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
При общем казалось бы благополучии у нас пятая колонна во всех структурах, а воры и взяточники повально. Сколько за год утекает из бюджета на сторону Силуанов и не знает точно! Однако как то на плаву находимся и это удивляет! Но не будь этого как бы жил простой народ, что сегодня дерётся с НАТО защищая Родину. А что олигархи делают в это время и чем помогают?
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17 час.
S
Sobering
На плаву потому находимся, что Путин финансирует ВПК и СВО вопреки попыткам ЦБ и Минфина, но другим способом. А РАН подчиняется глобалистам, как и во всех государствах. Прокуратуры всех государств тоже. МИнфин и ЦБ подчиняется МВФ (кроме в трёх странах). Вот Путин постепенно всё это ломает.
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15 час.

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