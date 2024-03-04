В Омске сотрудница полиции предотвратила мошенничество в отношении пожилой местной жительницы

В вечернее время старший инспектор штаба отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску Екатерина Богомазова, проходя мимо отделения банка на улице Конева, обратила внимание на стоявшую у входа пожилую женщину, беспокойно разговаривавшую по телефону по громкой связи.