Почему Гжель - родина китайского фарфора? Моя попытка разобраться в истории фарфора превратилась в криминалистическое исследование с массой удивительных находок и подлогов в истории химии, живописи и истории Китая и Европы.
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