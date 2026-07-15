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Тайная доктрина

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Почему Гжель - родина китайского фарфора?

Почему Гжель - родина китайского фарфора?

Почему Гжель - родина китайского фарфора? Моя попытка разобраться в истории фарфора превратилась в криминалистическое исследование с массой удивительных находок и подлогов в истории химии, живописи и истории Китая и Европы.

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