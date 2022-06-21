СМИ Запада: Германия, Франция и Италия отказали Украине в оперативных поставках оружия и требуют от нее территориальных уступок

Недавно состоялась поездка глав Германии, Франции и Италии в Киев, которая, как пишет французская Figaro: Давно откладываемый визит Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев должен был символизировать единство ЕС в его поддержке Украины.