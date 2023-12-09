В Брянске суд арестовал директора охранного предприятия после стрельбы в гимназии

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух лиц.Советский районный суд Брянска арестовал директора частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного по делу о стрельбе в гимназии №5.
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