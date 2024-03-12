Доходность трежерис растет в преддверии публикации инфляции США

Доходность десятилетних трежерис подросла на 1 базисный пункт в ходе торгов понедельника. Это значительное движение показывает уровень опасений инвесторов, которые переводят капитал из рисковых инструментов в надежные облигации Казначейства США.
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