Кризис продолжится: Ветренко о новом премьере Британии и его политике по Украине

Новый премьер Великобритании Энди Бернем, вступивший в должность 20 июля после того, как его предшественник Кир Стармер подал прошение об отставке королю Карлу III, не способен вывести Британию из политического и финансового кризисов.
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