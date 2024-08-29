В Польше назвали украинцев наглыми

Украинцы все больше наглеют, а власти Польши остаются при этом беспомощными. Такое мнение выразил кандидат в президенты Польши от коалиции националистов «Конфедерация свободы и независимости» Славомир Менцен в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).