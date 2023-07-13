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Не уступил большегрузу:  на Дону произошло массовое ДТП с четырьмя пострадавшими

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло Волгодонске 12 июня в 16:00 на 1-м км обхода. Об этом сообщает региональное УГИБДД России в своем телеграм-канале.

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