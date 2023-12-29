ВСУ негде хоронить: во Львове обсуждают осквернение могил советских солдат

Местные власти не успевают организовывать могилы для поступающих с фронта тел украинских боевиков.Депутаты Львова обсуждают идею эксгумации останков солдат Советской армии из из могил с целью использовать захоронения для нужд ВСУ.
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