Астраханские приставы взыскали штраф с осужденного экс-главы Приволжского района

Яхья Туктаров, осужденный по нескольким уголовным статьям, в том числе премирование самого себя, незаконное участие в предпринимательской деятельности и мошенничество, на этот раз привлек внимание астраханских сотрудников УФССП.
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