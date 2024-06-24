CD Projekt Red превратит говорящий пистолет «Скиппи» из Cyberpunk 2077 в реальный бласте...

CD Projekt Red превратит говорящий пистолет «Скиппи» из Cyberpunk 2077 в реальный бластер стоимостью 13 тысяч рублейПольская студия CD Projekt Red в партнёрстве с производителем игрушек Zing Toys анонсировала фигурку «Скиппи» (Skippy) — говорящего пистолета модели HJKE-11 «Юкимура» корпорации «Арасака» из Cyberpunk 2077.