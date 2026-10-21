В выпуске "Парное силовое сопротивление" легкоатлет эффектно повалил соперника, но вся четверка отправилась на дополнительное испытание На телеканале ТНТ показали шестую серию шоу "Титаны": за приз в 10 миллионов рублей продолжают бороться 77 участников, среди которых барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков.